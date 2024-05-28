دراسة تكشف: الرمان يعالج مرض الكبد الدهني

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يعاني عدد من مصابي السمنة من مشكلة الكبد الدهني، وهو من بين أشد أمراض الكبد المزمنة خطورة، وتشبه أعراضه مرض الكبد الدهني الناجم عن كثرة تعاطي الخمور.

لكن فريق أسترالي اكتشف أن تناول الرمان يمثل أحد العلاجات المناسبة لذلك المرض.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس"، إن فريقا من جامعة إديثكاوين الأسترالية بحثوا حول مادة لتخفيف أعراض الكبد الدهني ليجدوا أن الرمان من أفضل المصادر لتلك المادة.

وأوضحت الدراسة أن الرمان يحوى نسب من حمض الإلجيك والذي يمتاز بخواص مضادة للالتهابات والتليفات والسرطان ما يجعله اختيار جيد للتعامل مع الكبد الدهني.

ووجد الفريق أيضا أن الإلجيك يزيد من فعالية العلاجات الأخرى حال دمجه معها ما زاد في تميزه بمداواة الكبد الدهني.

وتجدر الإشارة لتزايد مصابي الكبد الدهني عالميا بـ٤٪ خلال ٦ سنوات فقط بينما أصبح سبب لوفاة ٤٥٪ من مرضى الكبد على مستوى العالم.