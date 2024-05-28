اعتقال 12 شخصا في جنوب إيطاليا بتهمة التخلص من النفايات بشكل غير قانوني

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 12 شخصا في منطقة كامبانيا جنوبي إيطاليا بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التخلص من النفايات بشكل غير قانوني والفساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن السلطات الإيطالية كشفت النقاب عن شبكة إجرامية تخصص نشاطها في التخلص من النفايات الخاصة ذات الأصل الصناعي بشكل غير قانوني في محطة المعالجة العامة في بلدة توفينو على مشارف نابولي.

وأضافت الوكالة أن السلطات تعتقد أنه تم تفريغ نحو ألف طن من النفايات الخاصة القادمة من مدينة نابولي وكذلك مدينتي ساليرنو وبينيفينتو وبلدة أفيلينو، في كامبانيا، بشكل غير قانوني في محطة المعالجة العامة من قبل شركات خاصة بمساعدة عصابة إجرامية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن التحقيقات استمرت نحو ستة أشهر.

ولا يزال التخلص غير القانوني من النفايات والجرائم البيئية الأخرى تجارة بمليارات اليورو بالنسبة لعصابات المافيا في إيطاليا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن منظمة " ليجامبيانتي" المعنية بالبيئة في مارس الماضي، أنه تم تسجيل أكثر من 157 ألف جريمة بيئية في الفترة من 2018 إلى 2022.