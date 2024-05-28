حسن نصر الله: مجازر إسرائيل في رفح عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي

اعتبر أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، أن المجازر الإسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة "عبرة" لمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان من عدوان إسرائيل.

وقال نصر الله، خلال كلمة متلفزة في ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة والدته، إن "المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا، ولمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان" من عدوان إسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاء ذلك رداً منه على أصوات داخلية في لبنان تدعو إلى وقف حزب الله لهجماته على إسرائيل حتى لا يجر البلد إلى حرب أوسع.

ودلل نصر الله على صحة وجهة نظره بـ"تحدي إسرائيل إرادة العالم والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أمرت (الجمعة الماضية) بوقف الهجوم على رفح (جنوب قطاع غزة)"، في إشارة إلى مقابلة إسرائيل قرار المحكمة بتصعيد الهجوم على رفح، عوضا عن وقفه، بما شمل ارتكاب مجازر، بحسب "الأناضول".

وأضاف: "انظروا إلى المجتمع الدولي وهو عاجز وضعيف ويكتفي بإصدار بيانات القلق والاستنكار" إزاء هذه المجازر، مشددا على أن المجازر المرتكبة في رفح أخيراً "تؤكد وحشية العدو الصهيوني وغدره وخيانته".

وأشار إلى أن هذه المجازر "أزالت كل مساحيق التجميل الكاذبة التي كان الهدف منها تقديم الكيان الإسرائيلي (للعالم) وكأنه كياناً مؤدبا"، مشددا على ضرورة "إدانة هذه المجازر المروعة"، ومعتبرا أنها "ينبغي أن تكون سببًا قويًا يدفع العالم إلى الضغط من أجل وقف العدوان" على غزة.

وتابع: "أطفال وأمهات رفح يصرخون في آذان كل الغافلين والجاهلين والمنفصلين عن الواقع والمتنكرين للحقائق اليومية".