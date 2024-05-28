الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع بلجيكا بقيمة 977 مليون يورو

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بروكسل اليوم الثلاثاء، اتفاقية أمنية ثنائية طويلة الأجل مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو.

وأعلن زيلينسكي، الاتفاقية بقيمة 977 مليون يورو (1.06 مليار دولار) عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال زيلينسكي، إن الاتفاقية تتضمن كذلك "التزام بلجيكا بتزويد [أوكرانيا] بالدعم على مدار فترة الاتفاقية البالغة 10 سنوات".

وأضاف زيلينسكي، أن الاتفاقية الأمنية تذكر "لأول مرة" عدد الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" التي ستتسلمها أوكرانيا والبالغ 30 طائرة، مع وصول أول طائرة خلال العام الجاري.

وتعود الاتفاقية الأمنية إلى قرار اتخذه رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة عقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو الماضي، حيث تم الاتفاق على أن تبرم الدول الأعضاء اتفاقيات ثنائية لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.

وتوصلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى اتفاق مع كييف في يناير وفبراير الماضيين.

ووقع زيلينسكي، أمس الاثنين، اتفاقية أمنية ثنائية مع إسبانيا، التي قدمت مساعدات لكييف بقيمة تزيد عن 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات ودبابات من طراز "ليوبارد" وذخيرة.

ومن المقرر أن يزور زيلينسكي مطار ميلسبروك العسكري ليطلع على الاستعدادات لتسليم بلجيكا طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى أوكرانيا.

وتعد بلجيكا واحدة من الدول التي تعهدت بتزويد طائرات لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا منذ فبراير 2022.