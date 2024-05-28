رئيس بلدية رفح الفلسطينية: المدينة أصبحت منكوبة وأوضاعها كارثية

قال رئيس بلدية رفح الفلسطينية أحمد الصوفي، إن المدينة أصبحت منكوبة وأوضاعها كارثية بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنّ جميع المرافق في المدينة خرجت عن الخدمة.

وأشار إلى أنه لم يتبقَ بالمدينة أي مستشفى يستطيع التعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن العدوان، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تحاصر وسط وشرق المدينة.

ولفت إلى مدفعية الاحتلال تقصف المدينة بشكل مكثف بجانب الصواريخ التي قال إنها أمريكية، والتي تنهال على رفح من مقاتلات الاحتلال، وتسبب ضحايا كثيرين بين شهيد وجريح بما في ذلك تمزيق الأجساد.

ونوه بأن المدينة لا توجد بها أي إمكانيات ولا عناية مركزة، موضحا الدفاع المدني غير قادر على التعامل مع هذه الحالات في ظل نقص الوقود اللازم لتحريك السيارات عدم وجود آليات لانتشال الشهداء والجرحى.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى 21 شهيدًا.

وشن طيران الاحتلال غارات جرى خلالها إطلاق عدة صواريخ على الأقل، استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي برفح.

وجاءت هذه المجزرة، بعد يومين من عدوان مشابه في غربي رفح، استهدف خيامًا للنازحين، وخلف 45 شهيدًا وأكثر من 200 جريح.



