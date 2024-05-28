الرئيس الفلبيني يوقع قانونا لحماية حقوق ومصالح العاملين في صناعة السينما والتلفزيون

وقع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، قانونا يهدف إلى حماية حقوق ومصالح العاملين في صناعة الترفيه في البلاد، من خلال إجبار أرباب العمل على تلبية الحد الأدنى من معايير حقوق العاملين في البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا ستار" الفلبينية، اليوم الثلاثاء.

وأُطلق على التشريع الجمهوري رقم 1196 - والذي تم التوقيع عليه ليصير قانونا في 24 من مايو الجاري - اسم الممثل الفلبيني الراحل "إيدي جارسيا"، الذي توفي في عام 2019 إثر سقوطه في موقع تصوير مسلسل كان يشارك فيه، بعد أن تعثرت قدماه في أسلاك كانت على الارض أثناء التصوير.

ويلزم القانون أصحاب العمل بتزويد العاملين أو المقاولين المستقلين، بنسخة من عقد العمل الذي تحدد فيه عدد ساعات العمل، والوظيفة والتوصيف الوظيفي، ومدة العمل، وتفاصيل بشأن التعويضات وغيرها من الشروط التي من شأنها أن تؤثر على عمل المرء.

كما يتعين بموجب القانون الجديد، توفير مزايا للعاملين في صناعة الترفيه في البلاد، تتعلق بالأجور، والضمان الاجتماعي، والتأمين. وينص القانون على أن العاملين في صناعة الترفيه، يحق لهم الحصول على أجر عن عملهم الإضافي أيضا.