عملية خلايا جذعية تجدد الأمل في شفاء تام من السكري

تجدد الأمل في القضاء على مرض السكري الذي يعتبر ضمن الأمراض المزمنة المستعصية على العلاج، وذلك بعد أن تمكن أطباء صينيون من العلاج التام لمريض سكري شفي من المرض بعد سنة واحدة من عملية خلايا جذعية.

وذكرت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، إن فريقا مشتركا من مستشفيي رينجي وشانغشينغ الصينيتين أجروا عملية خلايا جذعية لمريض سكري عمره ٥٩ سنة مصاب بالمرض منذ ٢٥ عاما من حياته.

نقل الفريق خلال العملية خلايا جذعية معدلة على هيئة خلايا بنكرياس صناعية لتحل بدلا من الخلايا الطبيعية المسئولة عن تنظيم الأنسولين الذي يضبط بدوره معدلات سكر الدم.

تمت العملية في سنة ٢٠٢١ وانتهت أعراض السكري تماما لدى المريض في سنة ٢٠٢٢ بعد عام من العملية الجديدة من نوعها.

ويذكر أن عملية تحويل الخلايا الجذعية لخلايا بنكرياس مكلفة ماديا ما سيجعل الباحثون يطورون عمليات أقل تكلفة لتكون متاحة لعامة مرضى السكري.

وتجدر الإشارة لكون نجاح عمليات زرع خلايا البنكرياس الجذعية تبين نجاحها مع مرض السكري من النوع الثاني الذي يظهر غالبا مع تقدم السن بينما لا تنجح مع مرض السكري من النوع الأول وهو مرض وراثي نظرا لشراسة الأجسام المضادة بتلك الحالة والتي ستهاجم الخلايا الجذعية بمجرد زرعها بالجسم.