ميقاتي: موضوع النزوح السوري في لبنان يجمع عليه اللبنانيون لإنقاذ ديموغرافية لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت قبل ظهر اليوم الثلاثاء، أن موضوع النزوح السوري في لبنان يجمع عليه اللبنانيون برؤية واحدة لإنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه، وسيصار إلى تشكيل لجنة للتواصل مع الجانب السوري برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وقال وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي إنه سيصار إلى "تشكيل لجنة برئاسة دولة نائب رئيس الحكومة للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة".

وأكد مجلس الوزراء أن "المساعدات الأوروبية للبنان ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية وهي غير مرتبطة بأي شرط".

واطلع مجلس الوزراء "على التقارير الواردة من الوزارات بشأن موضوع النازحين، كما اطلع على كلمة معالي وزير الخارجية في اجتماع بروكسل بالأمس".

ودرس المجلس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء "وأقر معظم البنود"، بحسب ما أعلن عباس الحلبي.