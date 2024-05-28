قال الإعلامي شريف عامر، إن الجندي الذي استشهد في حادث إطلاق النار بالمنطقة الحدودية برفح يمثل كل المصريين.

وأضاف خلال برنامجه «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «زوجتي لما تابعت الخبر تصورت إنه حسين ابني.. وممكن كل واحد في المصريين يكون عنده نفسه الإحساس ده». وأشار إلى أن الجندي الشهيد يمثل 100 مليون مصري، لم يكونوا موجودين في جنازته اليوم، لكنهم كانوا حوله (بمشاعرهم).

وتابع: «فيه فرق بين عواطفنا وبين الواقع.. الواقع السياسي إحنا ممكن نكون مش قابلينه وهو واقع مفروض على منطقتنا كلنا لكن فيه فيه فرق بينه وبين العواطف». وشدد عامر، على ضرورة التفكير بعقول هادئة في اللحظات الصعبة.

وأمس الاثنين، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المسلحة، استشهاد أحد عناصر التأمين بمنطقة الشريط الحدودى برفح.

وقال المتحدث العسكري في بيان: «تجرى تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».