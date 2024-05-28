الخارجية الأمريكية: نتواصل مع إسرائيل بعد هجوم رفح

في أعقاب الهجمات الدموية التي شنتها إسرائيل بالقرب من رفح في قطاع غزة، قالت الحكومة الأمريكية إنها تجري حوارا مع الجيش الإسرائيلي وشركاء على الأرض من أجل توضيح ظروف الهجمات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الصور عن حجم الأضرار بعد هجوم شنه الجيش الإسرائيلي في رفح الليلة الماضية وأسفر عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، مفجعة".

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن الهجوم أسفر عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف المتحدث "إسرائيل لديها الحق في ملاحقة حماس، ونتفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من البارزين من حماس المسؤولين عن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين".

ولكن كما أوضحنا من قبل، يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. نحن نتواصل بنشاط مع الجيش الإسرائيلي وشركاء على الأرض لتقييم ما حدث ونفهم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 45 شخصا وأصاب عشرات آخرين في ضربة جوية مساء أمس الأحد. وكان معظم القتلى من النساء والقصر. وأثار الهجوم حالة من الغضب الدولي.