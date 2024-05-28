سلطات هونج كونج تحتجز 6 أشخاص بموجب قانون جديد قبل ذكرى احتجاجات تيانانمين

احتجزت سلطات هونج كونج ستة أشخاص بموجب قانون أمني جديد، قبل أيام من الذكرى الـ 35 لقمع الحكومة الصينية احتجاجات ساحة تيانانمين بعنف.

وذكرت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء أنه تم احتجاز امرأة فيما يتعلق بمنشورات "تحريضية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى أعمال غير مشروعة قبل "تاريخ يتسم بالحساسية " غير محدد. كما تم القبض على خمسة متواطئين أيضا.

وتحل الذكرى السنوية الـ 35 لمذبحة ساحة تيانانمين في 1989 في الرابع من يونيو.

وشهدت الواقعة نشر الحكومة الصينية لجيش التحرير الشعبي في ساحة تيانانمين بوسط العاصمة بكين لقمع موجة احتجاجات تدعو إلى حرية التعبير والديمقراطية.

ويعتقد أن عدة مئات من الأشخاص لقوا حتفهم جراء الأحداث، لكن الإشارة إلى تلك الأحداث تعد محظورة ومحرمة في الصين ولا تسمح القيادة السياسية بمناقشة الذكرى علنا أو إحيائها.

وكانت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كما تعرف رسميا هي المكان الوحيد الذي يمكن فيه إحياء ذكرى الضحايا.

لكن السلطات الصينية قمعت المستعمرة البريطانية السابقة في السنوات القليلة الماضية منذ الموافقة على قانون أمن قومي جديد في 2020.

وكانت الاعتقالات التي تمت اليوم الثلاثاء في هونج كونج هي الأولى التي تتم بموجب قانون أمنى جديد مثير للجدل تمت الموافقة عليه في وقت سابق من العام الجاري، ليشدد العقوبات ويمنح الشرطة المزيد من السلطات في التحقيق واعتقال المشتبه بهم. ويخشى نشطاء من فرض المزيد من القيود على حرية التعبير.