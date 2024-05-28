الاتحاد الأوروبي: استهداف مخيمات النازحين برفح انتهاك واضح لقرارات محكمة العدل الدولية

أدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، لويس ميجيل بوينو، بشدة استهداف مخيمات النازحين شمال غربي رفح في جنوب قطاع غزة، واصفا إياها بـ«الانتهاك الواضح» للقرارات الأممية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النارفي رفح.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي طالب مرارًا وتكرارًا بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، قائلا إن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع؛ «لا تطاق».

وأعرب عن أسفه واستنكاره لما حدث في رفح أول أمس، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، بينهم أطفال، واصفا الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت الاستهداف بـ«المروعة».

وحذر من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي له تداعيات كارثية على الأصعدة كافة، لاسيما على المستوى الإنساني، مضيفا أن «ما حدث في رفح هو كارثة داخل كارثة.. اليوم لا يوجد مناطق آمنة في غزة».

وشدد على ضرورة وقف الحرب والمضي قدما نحو الحل الوحيد القابل للتطبيق، والمتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، بالرغم من رفض الحكومة الإسرائيلية الحالية السير في هذا الطريق.

وأشاد باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، معتبرا أن ذلك «خطوة هامة تعزز من حل الدولتين»، لافتا أن سلوفينيا ومالطا بصدد الاعتراف بفلسطين خلال الأسابيع المقبلة، متوقعا أن تلحق بهما مجموعة أخرى من الدول.