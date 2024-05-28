تعاون بين الجزائر وكرواتيا في مجال الغاز المسال

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة "سوناطراك" عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن هذه الشحنة، التي تم شحنها انطلاقا من وهران غربي الجزائر، وتم تسليمها عن طريق ناقلة الغاز "الوقارتة"، المملوكة لشركة سوناطراك، هي ثمرة تعاون وثيق مع الأطراف المعنية في كرواتيا.

وأضاف البيان، أنه سيتم نقل جزء من الغاز المسال المعاد تحويله إلى حالته الغازية إلى هنغاريا عبر الشبكة الكرواتية، مما يسمح لسوناطراك، ولأول مرة، بتزويد هذين البلدين بالغاز الطبيعي.

يشار إلى أن سوناطراك تعتزم زيادة صادراتها إلى هذه المنطقة، بما يعزز دورها المحوري في ضمان أمن الإمدادات لأوروبا.



