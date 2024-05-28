الجيش الإسرائيلي: تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المعتقلين في 3 معسكرات منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء تشكيل لجنة استشارية برئاسة رئيس الأركان لدراسة أوضاع المعتقلين في ثلاثة معسكرات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان إنه بناء على توصية من النائبة العسكرية العامة وبإقرار من وزير الدفاع "قرر رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي تشكيل لجنة استشارية لدراسة ظروف حبس معتقلي حرب غزة في المعتقلات الخاضعة للجيش".

وأضاف أدرعي أن الجيش يحتجز الآلاف من المشتبه بضلوعهم في "ممارسات إرهابية" في معتقلات تحت مسؤولية الجيش في المرحلة الأولى من حبسهم "لغرض دراسة الحاجة لاستمرار اعتقالهم".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن "الظروف الحالية على خلفية العدد منقطع النظير من المعتقلين وعدم اتساع السجون التابعة لمصلحة السجون لاستقبالهم"، تطلبت استمرار احتجاز الكثير من المعتقلين في معتقلات وسجون تخضع لمسؤولية الجيش لفترات أطول مما كان متوقعا.

وأشار إلى أنه، وفي غضون طرح "ادعاءات" تتعلق بظروف الاحتجاز في المعتقلات المشار إليها، فقد تم تشكيل لجنة استشارية مكلفة بدراسة قضية حبس المعتقلين في المعتقلات الواقعة في معسكرات "سديه تيمان" و"عناتوت" و"عوفر".

وتابع بيان الجيش "ستدرس اللجنة الاستشارية المذكورة ظروف الحبس وطرق التعامل مع المعتقلين وما إذا كانت إدارة المعتقلات المذكورة سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الإسرائيلي وقواعد القانون الدولي"، وأن اللجنة ستباشر أعمالها في أسرع ما يمكن لتقدم توصياتها لرئيس الأركان خلال فترة أقصاها 21 يوما.