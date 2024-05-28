عبد الله حمدوك: تنسيقية تقدم لا تنحاز لأي طرف في حرب السودان

طالب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بتدخل المجتمع الدولي للضغط على طرفي الحرب في بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، مشيرا إلى وقوف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي يقودها على الحياد بين طرفي القتال.

وبعد أكثر من 13 شهرا على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، دعا حمدوك لمناقشة سبل إيقاف الحرب.

وقال حمدوك خلال اجتماع لتنسيقية تقدم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "ينعقد هذا الاجتماع وبلادنا تدخل عامها الثاني من الحرب التي أزهقت فيها آلاف الأرواح وخلفت عشرات الآلاف من الأيتام والأرامل والثكالى.. وارتكبت فيها أفظع الانتهاكات".

وأضاف "لا بد لنا أن نشكر الأشقاء في الدول الأفريقية والعربية وبخاصة دول الجوار التي استقبلت كل هذه الأعداد من اللاجئين.

ونكرر رجاءنا للأشقاء في هذه الدول لبذل المزيد من الجهد لتضميد جراح هؤلاء اللاجئين".

غير أن رئيس الوزراء السابق أكد عدم الحياد فيما أسماها "قضايا المدنيين والتحول المدني الديمقراطي". وكشف رئيس تنسيقية (تقدم) عن تقديم الدعوة للحزب الشيوعي وحزب البعث العربي وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي ولجان المقاومة للانضمام إلى التحالف لإيقاف الحرب لكنه أكد أنهم لا يزالون في انتظار رد من الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.

وقال القيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية صديق الصادق المهدي إنه لا يمكن إهمال رأي تنسيقية تقدم التي اعتبر أنها "الحشد المدني المجتمعي السوداني الكبير الذي يمثل طيفا عريضا من المجتمع والشعب السوداني".

وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "نحن لا نكتفي بما لدينا في القاعة الآن هنالك قوى سياسية أخرى جاءت إلينا كمراقبين ونعمل على التواصل معهم والتواصل مع الآخرين الذين لم يأتوا لهذه القاعة لنوحد الموقف السياسي والمدني السوداني من أجل قضية واحدة هي إيقاف الحرب ومعاناة السودانيين".