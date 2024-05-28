مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تتحمل مسئولية كل قطرة دم سالت في غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن جريمة استهداف مخيمات النازحين شمال غربي رفح في جنوب قطاع غزة، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن «الاحتلال الإسرائيلي ليسوا بشرًا.. بل تجردوا من كل معان الإنسانية».

ووصف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، استهداف الأطفال والنساء في مخيمات النازحين بأنها «همجية تتجاوز في بشاعتها جرائم النازية»، لا سيما وأن هؤلاء المدنيين قد شرددوا ودمرت منازلهم على مدار أكثر من 8 أشهر من العدوان الإسرائيلي المجرم.

وشدد أن هذه الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم والغطاء الأمريكي اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل تتمادى في عدوانها لأنها مطمئنة للإفلات من العقاب، قائلا: «لقد أساء الإسرائيليون للإنسانية جمعاء.. وداسواها تحت أقدامهم وجنازير دباباتهم».

وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء في قطاع غزة، قائلا: «كل قطرة دم سالت في قطاع غزة وفلسطين من يتحمل مسؤوليتها هي الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي شخصيا وكل أركان الإدارة الأمريكية، هذا العدوان يتم بموافقة أمريكية -وليس فقط بموافقة- بل ربما أيضًا بأوامر وتعليمات أمريكية».

وأكد أن إسرائيل ليست دولة مستقلة؛ بل هي مجرد وكيل للإدارة الأمريكية، مشددا أنه «إذا كان صاحب العمل جادًا في إيقاف هذه المجزرة عليه أن يصدر تعليمات لجيش الاحتلال المجرم أن يتوقف عن الإجرام؛ لكن الولايات المتحدة بالعكس تعطيه مزيدًا من القوة والضوء الأخضر».