الهلال الأحمر الفلسطيني: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة، المتوقفة منذ أربعة أشهر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لآخر مركبة تابعة لها.

وأوضحت، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن طواقمها تمكنوا من إدخال 5 مركبات إسعاف من جنوب قطاع غزة إلى محافظة غزة، عبر تنسيق من مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية OCHA.

وأشارت الجمعية إلى أنه منذ استشهاد طاقمها محمد زينو ويوسف المدهون، خلال مهمتهم الإنسانية في إنقاذ الطفلة هند رجب، ذات الخمسة أعوام قبل أربعة أشهر لم يعد لها مركبات تعمل في مدينة غزة.

ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية، إذ استشهد منهم نحو 500 منذ بداية العدوان.

وتنص المادة (24) من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون بالبحث عن الجرحى، أو المرضى، أو جمعهم أو نقلهم أو علاجهم، في جميع الأحوال.

كما أن المادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص أيضا على ضرورة احترام وحماية وسائل النقل الطبية في جميع الأوقات، وعلى عدم تعرضها للهجوم.