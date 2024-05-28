إسرائيل ترفض تأكيد مزاعم وزيرة خارجية ألمانيا بشأن اغتصاب امرأة إسرائيلية يوم 7 أكتوبر

رفض متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تأكيد المزاعم التي ساقتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وادعت فيها أنها شاهدت مقطع فيديو صورته حركة حماس، يظهر امرأة إسرائيلية «تغتصب أمام الكاميرا».

وكانت بيربوك، ادعت خلال فعاليات إحياء الذكرى 75 لاعتماد الدستور الألماني، مساء الأحد، أنها شاهدت فيديو لامرأة إسرائيلية تُغتصب، وزعمت أن حماس صورته أثناء أحداث 7 أكتوبر.

وعن ذلك طرح مراسل وكالة «الأناضول» على أدرعي سؤالاً قال فيه: «تزعم وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أنها شاهدت مقطع فيديو صورته حركة حماس يظهر فيه امرأة إسرائيلية تتعرض للاغتصاب. هل يوجد مثل هذا الفيديو؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يتم مشاركته مع الرأي العام حتى الآن؟».

ورداً على السؤال قال أدرعي: «لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الأمر، وليس لدي أي وسيلة لتأكيد أو نفي ما قالته وزيرة الخارجية الألمانية».

وأشار ادرعي إلى التقرير الذي نشرته براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع.

وقال: «نظراً لسرية الوضع لن أستطيع الإدلاء بتعليق رسمي على هذا (تصريح بيربوك)، وكما قلت، لا أستطيع التعليق على هذا، لذلك لا أؤكد ولا أنفي».

وأضاف أدرعي أن «الصور الخاصة بهذه القضية عرضت على المسؤولين وصناع القرار والصحفيين والمؤثرين والناشطين».

وتابع: «سواء قالت وزيرة الخارجية الألمانية أم لا، فأنا لست الشخص الذي يمكنه التعليق على هذه القضية».

وزعم أدرعي أن هناك العديد من المشاهد الملتقطة من اتجاهات مختلفة، مضيفاً: «كانت هناك مشاهد مؤثرة للغاية شاهدتها أيضًا. يتم قتل الأطفال والأسر بطريقة مروعة».

وختم أدرعي تصريحه بالقول: «هذه تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، وأنا (من جهتي) لن أؤكد أو أنفي ما قالته».