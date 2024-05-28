شرطة برلين تسجل 111 حالة اعتداء جنسي في العام الماضي

سجلت شرطة برلين 111 حالة اغتصاب، نفذها أكثر من مجرم في العام الماضي.

وقال مجلس الشيوخ في برلين، إن العدد يمثل زيادة بالمقارنة مع الأعوام السابقة، عندما تراوح العدد بين 89 جريمة و106 جرائم.

وينتمي 18 فردا من بين الضحايا الـ 111، إلى الفئة العمرية التي تتراوح بين 14 و15 عاما، كما هناك 10 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، و13 ضحية تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما.

ومن بين المشتبه بهم الـ106 الذين تم التعرف عليهم، هناك 25 منهم تحت سن الـ18 عاما و28 مشتبها بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

ووقعت 41 جريمة في شقق ومجمعات سكنية، بينما وقعت 16 جريمة في حدائق.

وبلغت نسبة المشتبه بهم من جنسيات أجنبية 54%. وفي العام السابق كانت النسبة تمثل 65%، كما كانت تسجل من قبل 44% و51%.