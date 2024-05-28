وزيرا النقل والبترول يبحثان دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة

عقد وزير النقل، كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، فى إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين لدعم الموضوعات المشتركة.

وخلال الاجتماع، بحسب بيان الوزارة اليوم، تم استعراض الجهود المشتركة في دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة.

وعرض فريقا العمل من الوزارتين الخطوات الجارية لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع الذي يأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير والتوسعات الإنتاجية المستقبلية بمجمعات ومصانع البتروكيماويات بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، واستدامة تأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لذلك.

وقالت الوزارة إنه سيتم استقبال المواد الخام وتداولها من خلال المحطة المشار إليها، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة وزيادة التصنيع المحلي لمنتجات بتروكيماوية مصرية عالية الجودة.

وأضافت أن هذا الإجراء سيعمل على تعظيم الاستغلال الأمثل للموانئ المصرية في إطار رؤية وزارة النقل، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق بشأن ممرات الوصول إلى محطة السادات بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع في حرم سوميد، في ظل التقدم الكبير في معدلات تنفيذ المشروع نظرا لأهمية شبكة القطار الكهربائى السريع التي ستغطى أنحاء الجمهورية، لخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية والزراعية الجديدة، فضلا عن ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وتطرقت المناقشات إلى التعاون المشترك لدعم عمل الوحدات البحرية بأعمال التكريك بميناء دمياط، والترتيبات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، وآخر المستجدات الخاصة بشأن توقيع بروتوكول بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البترول لاستغلال الرصيف الخاص بشركة مصر للبترول ورصيف الشركة الدولية للزيوت استغلالا مشتركا بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة مصر للبترول.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين في كافة أوجه العمل المشترك من أجل التعاون والبناء والتكامل بين قطاعي النقل والبترول، والذى يتيح الاستفادة من المقومات المتاحة لدى القطاعين في إقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري