 هبوط اضطراري لطائرة ركاب خلال رحلة داخلية في إيران - بوابة الشروق
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هبوط اضطراري لطائرة ركاب خلال رحلة داخلية في إيران

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 3:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 3:48 م

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اضطراريا جراء خلل فني.

وذكر بيان صادر عن العلاقات العامة بمطار خرم أباد، أن الطائرة كانت متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة خرم أباد.

وأضاف البيان أن الطائرة اضطرت للعودة إلى مطار مهر أباد بطهران، بسبب الخلل الفني، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ولم يذكر البيان معلومات حول وضع المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة.

يأتي هذا بعد هبوط اضطراري لطائرة ركاب أخرى، السبت، كانت متجهة من طهران إلى مدينة تبريز وهبطت اضطراريا في مطار أردبيل بسبب خلل فني أيضا.

وتلحق العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضررا كبيرا بقطاع الطيران المدني في إيران.

وتواجه إيران التي لا تستطيع تجديد أسطول طائراتها القديم بسبب العقوبات صعوبات كبيرة في استيراد قطع غيار الطائرات، ما يؤدي لحدوث أعطال فنية وحوادث خلال الرحلات الجوية بين الحين والأخر.

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