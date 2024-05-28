وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث المساعدات العسكرية لأوكرانيا

يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع في أوروبا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 5 مليارات يورو (4ر5 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا من خلال صندوق خارج الميزانية يسمى مرفق السلام الأوروبي. لكن المجر تعرقل المدفوعات. وتتمتع كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحق النقض.

وقال منسق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين ، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "يمكن قياس هذا التأخير من حيث الأرواح البشرية. لقد اتفقنا على أن المساهمة المجرية في منشأة السلام الأوروبية لن تستخدم لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا."

وسيناقش الوزراء الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا. كما سيشارك وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في المناقشات.

وعلى جدول الأعمال أيضا خطة بقيمة 5ر1 مليار يورو وضعتها المفوضية الأوروبية في مارس لتعزيز صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، من أجل أن تكون مجهزة بشكل أفضل للدفاع عن نفسها وتسليح أوكرانيا.