أحمد موسى عن قضية سفاح التجمع: جريمة غريبة واعترافاته تطابقت مع تحقيقات النيابة (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على جرائم سفاح التجمع الذي تم القبض عليه خلال الأيام الماضية لارتكابه 3 جرائم قتل لسيدات بعد ممارسته الفاحشة: «جرائم غريبة واعترافاته جاءت متطابقة لما تم التعرف عليه من خلال أجهزة النيابة بالفعل».

وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد إلقاء القبض على المتهم؛ اعترف أمام النيابة العامة بارتكاب الجرائم.

وأوضح أن المتهم كان يتعرف على الفتيات ويصطحبهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة بعد تعاطيه المخدرات معهن، وإيقاعهن تحت تأثيرها خاصة، وأنه كان يعطيهن عقاقير مذهبة للوعي، ويصور فيديوهات جنسية له معهن بهاتفه المحمول.

واستعرض أحمد موسى، بيان النيابة العامة في هذه الواقعة، والذي نص على أن اعترافات المتهم تضمنت بأنه كان يقتل هؤلاء الفتيات، وبعد القبض عليه أقر بقتل المجني عليها التي أكدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن المضبوطين بحوزته واللذين تضمنا مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

وأكمل: "النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على جثة سيدة مجهولة الخوية ملقاة على طريق 30 يونيو دائرة محافظة بور سعيد، وتوصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية القتيلة والقاتل الذي اعترف بجريمته على النحو السابق ذكره".