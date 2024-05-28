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تحسن الأوضاع المالية وتراجع الدين العام في سلطنة عمان العام الماضي

مسقط-(قنا)
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 11:39 م

اعتمد مجلس الوزراء في سلطنة عمان، في اجتماعه برئاسة السلطان هيثم بن طارق اليوم الثلاثاء، الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأظهر الحساب الختامي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، تحسنا في الأوضاع المالية وتراجعا في حجم الدين العام، ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

واستعرض سلطان عمان، خلال الاجتماع، سبل تطوير قطاع سوق رأس المال وتعزيز مساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد العماني وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، حيث وجه بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددا من المبادرات لتحويل عدد من الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى سوق الشركات الواعدة.

كما اعتمد مجلس الوزراء العماني الاستراتيجية الصناعية 2040، بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.

 

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