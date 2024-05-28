سياسي ألماني ينتقد علاقة شولتس تجاه ماكرون

انتقد الرئيس السابق لحكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية أرمين لاشيت، علاقة المستشار أولاف شولتس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفها بأنها باردة للغاية.

وقال مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات العامة عام 2021 اليوم الثلاثاء في تصريحات لمحطة "دابليو دي آر 5" الألمانية: "يشعر الجميع بأن هذه ليست الصداقة العميقة والحماس اللذين تحتاجهما بالفعل هذه العلاقة".

وذكر لاشيت، أنه لا يمكن التذرع هنا بأن شولتس ينحدر من هامبورج، مشيرا إلى أن المستشار الأسبق هيلموت شميت كان أيضا من هامبورج وكان على علاقة وثيقة للغاية خلال شغله المستشارية مع الرئيس الفرنسي في ذلك الحين فاليري جيسكار ديستان، وقال: "العذر بأنه مجرد هامبورجي ليس عذرا".

وأشار لاشيت، إلى أن المستشار الأسبق هيلموت كول والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران حققا أيضا بعد ذلك الكثير لأوروبا، على الرغم من أنهما ينتميان إلى معسكرين سياسيين مختلفين.

وأضاف أن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل كان عليها أن تتعامل مع ثلاثة رؤساء فرنسيين خلال فترة شغلها منصبها، وكانت مدركة دائما لحقيقة أنه لن ينجح أي شيء تقريبا في أوروبا بدون فرنسا وألمانيا.

وقال لاشيت: "أريد أن أقول ذلك بحذر: نحن بحاجة إلى المزيد من الإدراك والحماس من المستشار في هذه العلاقات".

وذكر لاشيت، أنه لم يكن من الجيد أيضا أن يسافر شولتس وماكرون بشكل فردي لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال: "كل منهما أجرى محادثات فردية، وهذا لا يعزز التماسك الأوروبي".

يُذكر أنه تم منح لاشيت وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي برتبة قائد عام 2023 تكريما لجهوده في تعزيز العلاقات الفرنسية - الألمانية.