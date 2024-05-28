إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

أصيب 3 أشخاص باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: محمد محمد، 42 سنة، وطارق جمال، 35 سنة، ومطيع السيد، 37 سنة، مقيمين بمركز ههيا، مصابين باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.