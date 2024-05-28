الرئيس الإماراتي يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

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يقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رسمية تستمر يومين إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء لبحث سبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ومجالات أخرى.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس إماراتي بزيارة كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء حفل عشاء على شرف الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وسيشمل حفل الاستقبال الرسمي المقرر في يوم 29 مايو، عرضا جويا لفريق الاستعراض الجوي النسور السوداء "بلاك إيجلز" التابع للقوات الجوية، وعروضا تقليدية.

ثم سيعقد الرئيسان محادثات القمة ومن المتوقع أن يناقشا 4 مجالات خلال قمتهما، بما في ذلك الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع والتكنولوجيا الدفاعية.

وكان يون قد قام بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2023 وعقد اجتماعا مع الرئيس الإماراتي، حيث اتفقا على توسيع التعاون في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة والطاقة وغيرها.