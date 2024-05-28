حكومة إقليمية في بلجيكا تحظر نقل الأسلحة لإسرائيل عبر مطاراتها

قررت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا حظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراتها، استجابة لطلب من منظمات غير حكومية.

وقالت أنايس مانجون، المتحدثة باسم رئيس وزراء والونيا الناطقة بالفرنسية إليو دي روبو، في تصريح لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إن القسم المختص بالحكومة حقق في قضية إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن طرحتها منظمات غير حكومية على أجندة الأسبوع الماضي.

وأضافت مانجون: "نظرا للوضع في غزة وقرارات محكمة العدل الدولية، قرر رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة وحظر جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتابعت: "هذا يعني أنه من المحظور نقل المعدات العسكرية المدرجة في قائمة المعدات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل عبر مطاري لييج أو شارليروا".

وسبق أن أعلنت منظمة العفو الدولية، وتنسيق العمل الوطني من أجل السلام والديمقراطية، ورابطة حقوق الإنسان، ومنظمة فريديساستي في بيان مشترك في 23 مايو الجاري، أنه تم إرسال ما لا يقل عن 70 طنا من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل من مطار لييج.

ووالونيا هي أحد الأقاليم الثلاثة المكونة لبلجيكا إلى جانب الإقليم الفلاماندي، وإقليم بروكسل العاصمة.