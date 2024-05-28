3900 سائح يزور معبد الكرنك في الأقصر

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم، الثلاثاء، إقبالا من السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات خاصة القادمة من قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ اليوم 3900 زائر، تنوعت جنسياتهم ما بين "كوري، هندي، إسباني، هولندي، أمريكي، صيني، أوروجوياني، كولومبي، أرجنتيني"، بالإضافة إلى زائرين مصريين توافدوا على المعبد.

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد يعد جيد بدرجة كبيرة في ظل الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة كما هو معروف عنها، مشيرا إلى أن الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا أي بعد انخفاض درجات الحرارة نسبيا بمقدار يتراوح من درجتين لـ4 درجات.