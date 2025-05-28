الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتبلغه إدانتها للانتهاكات في القدس

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، سفير إسرائيل في أبوظبي، وأبلغته إدانتها الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الفلسطينيين التي شهدتها باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي في المدينة القديمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واعتبرت الخارجية الإماراتية في بيان أن "هذه الممارسات التعسفية، تُعد استفزازاً وتحريضاً خطيراً تجاه المسلمين، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المدينة المقدسة".

وأكدت أن "الاعتداءات المتكررة من قِبَل المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره، ما يؤدي إلى تصعيد التوترات في وقت يتطلب التركيز على إنهاء المأساة في قطاع غزة".

وطالبت الإمارات، الحكومة الإسرائيلية بتحمُّل كامل المسئولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسئولين، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع استغلال القدس لأجندات العنف والتطرف والتحريض.

كما أكدت أن "أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار".