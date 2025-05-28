الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات النووية بين إيران وأمريكا لم تحسم بعد

الأكثر قراءة
محامي نوال الدجوي: موكلتي تفاجأت بنقل أسهمها بقيمة 2.5 مليار جنيه دون علمها
آية سماحة تعتذر للفنانة مشيرة إسماعيل: اندفعت بتصرف غير لائق وأُقدّر تاريخها الفني
رئيس إسكان النواب: من الوارد طلب رأي الأزهر والكنيسة في قانون الإيجار القديم
عمرو أديب يسخر من ماكرون بعد صفعة زوجته: قلم غير طبيعي.. الحكومة هي الحكومة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة "لم تحسم بعد"، لكنه وصف استمرار المفاوضات بأنه مؤشر جيد.