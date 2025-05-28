 الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات النووية بين إيران وأمريكا لم تحسم بعد - بوابة الشروق
الأربعاء 28 مايو 2025 3:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات النووية بين إيران وأمريكا لم تحسم بعد

فيينا - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 2:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 2:50 م

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة "لم تحسم بعد"، لكنه وصف استمرار المفاوضات بأنه مؤشر جيد.

 

 

 

 

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