الرئيس الصينى: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام



نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الصينى شى جين بينج، أمس، إن منطقة الخليج أصبحت الآن فى وضع حساس للغاية و«تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام»، داعيا إلى التحلى بالهدوء وضبط النفس وحل الأزمة عبر المحادثات.

وتصاعدت التوترات فى الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسئولية عن هجوم استهدف 6 ناقلات نفط فى مايو الماضى ويونيو الحالى وهو ما تنفيه طهران.

والأسبوع الماضى، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوى بينما ذكرت واشنطن أنها كانت فى الأجواء الدولية، وتراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصينى أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب.

ونقلت الوكالة عن شى قوله: «تقف الصين دوما إلى جانب السلام وتعارض الحرب. يتعين أن تحافظ جميع الأطراف على الهدوء وأن تتحلى بضبط النفس وتدعم الحوار والمشاورات وتتعاون لحفظ السلام والاستقرار فى المنطقة».