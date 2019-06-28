زعيمة حزب ميركل تدافع عن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

دافعت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أنيجريت كرامب-كارنباور، عن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب اليوم الجمعة أمام ممثلي شركات عائلية في برلين: "أعلم أن العقوبات الاقتصادية صعبة بالنسبة لكثير من الشركات. لكن بصراحة لم يقدم لي أحد بديلا أفضل حتى الآن".

وذكرت كرامب-كارنباور أن الحكومة الروسية انتهكت القانون الدولي بضم شبه جزيرة القرم والتدخل في شرق أوكرانيا، مضيفة أن تصرف أوروبا لا يمكن أن يكون قبول ذلك دون أي فعل.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا أمس الخميس على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 يناير عام 2020. وأدت العقوبات التجارية والاستثمارية إلى خسائر بالمليارات للشركات المحلية. ويمكن لروسيا أن تأمل في رفع العقوبات حال إيفائها بكافة اتفاقات خطة مينسك للسلام بشأن النزاع الأوكراني.

ووجهت كرامب-كارنباور انتقادات حادة لروسيا، واصفة الحكومة الروسية بـ"النظام"، وقالت: "لدي بالتأكيد تحفظ تجاه دولة، وعلى وجه الخصوص تجاه نظام نعلم أنه يحاول بشدة زعزعة استقرار نظامنا السياسي في أوروبا وأيضا هنا في ألمانيا عبر استخدام إمكانيات اتصالات رقمية وأخبار زائفة".