نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قوانين بزيادة معاشات المدنيين والعسكريين ومنح العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونص القانون بزيادة المعاشات بقيمة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، و832.5 جنيها بحد أقصى، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وبناء على الزيادة قانون الزيادة الأخير تستعرض «الشروق» في السطور التالية، الزيادات التي حصل عليها أصحاب المعاشات بداية من عام 2014:

- 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بقانون بزيادة المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعى لتصبح 15% اعتبارا من يوليو2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

ونص القانون على أن تكون الزيادة بدون حد أقصى، كما أنها لا تسري على معاش العجز الجزئي، وعدم صرف فروق مالية عن الماضي، وعلى أن يعمل بالقانون اعتبارا من الأول من يناير2015.

- 2015

نشرت الجريدة الرسمية في 4 نوفمبر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

- 2016

أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح بزيادة المعاشات التأمينية، بنسبة 10% بدءا من شهر يوليو 2016.

وبلغت الزيادة في حدها الأدنى إلى 75 جنيها، على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات التأمينية 500 جنيه.

- 2017

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2017، 7 قرارات خلال إفطار الأسرة المصرية، ومنها زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيها، بنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

- 2018

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، بعد موافقة مجلس النواب المصري.

ونصت المادة الأولى من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارا من 1 يوليو.