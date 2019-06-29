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المرصد السوري: مقتل 90 شخصا بسبب اشتداد القتال في شمال غرب سوريا

بيروت - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 28 يونيو 2019 - 10:20 م | آخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 10:20 م

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا اليوم الجمعة إن أكثر من 90 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومسلحين في ريف حماة الشمالي.

وأضاف المرصد أن القتال العنيف أسفر عن مقتل 51 من القوات الحكومية والمسلحين المتحالفين معها بالإضافة إلى 45 مسلحا معارضا.

وفي أواخر أبريل الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد المسلحين في محافظتي حماة وإدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد.

وقال المرصد إن القتال يتركز على جبهتي الجبين وتل الملح في ريف حماة الشمالي الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة.

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