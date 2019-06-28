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المتحدث باسم الرئيس الروسي: بوتين وترامب تحدثا عن التجارة الدولية

أوساكا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:41 م | آخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:41 م

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ، تحدثا في قمة مجموعة العشرين عن التجارة الدولية والحاجة إلى بدء مفاوضات حول قضايا نزع السلاح.

وقال بيسكوف ، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لن أتحدث عن متطلبات كلا الجانبين، لقد أشارا إلى المشكلات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف "لقد تحدثا عن إيران وسوريا وأوكرانيا، سأل الرئيس ترامب عن بحارة الجيش الأوكراني (المحتجزين)، وتحدثا عن قضايا إقليمية أخرى كما تحدثا عن التجارة الدولية".

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