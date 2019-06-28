يبدأ عادة الفنانون حياتهم المهنية في أدوار صغيرة ومتفرقة بين تليفزيون أو سينما، ولكنه بدأ بخطوات ثابتة وشارك في أكثر من عمل متميز وشهير في بدايته مما منحه فرصة أكبر للتواجد تحت الأضواء وعيون المخرجين، فشرع في التنقل من عمل لآخر حتى ألفته الجماهير وأصبح وجهاً معروفاً لديهم، ورغم تأخر بطولته المطلقة إلا أن أدواره الأخرى كانت بطولات في حد ذاتها وذات طعم لا يمكن تخيل المسلسل أو الفيلم بدونها، إنه الفنان طارق لطفي، والذي تحل ذكرى ميلاده اليوم ٢٧ يونيو.

من الوسية للكاتب أسامة أنور عكاشة، إلى دماء على الأسرة مع المخرج عاطف الطيب، ومن العائلة السيناريست وحيد حامد إلى الفيلم الشبابي الأنجح في فترة التسعينيات صعيدي في الجامعة الأمريكية، إنها خلطة البداية التي انطلق بها طارق في عالم الفن فأصبح من أهم نجومه.

تحل اليوم ذكرى ميلاده، فهو مواليد 27 يونيو 1969 بمحافظة الدقهلية، ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفي ضوء هذه المناسبة نرصد الوجوه الفنية التي طل بها لطفي على الشاشة..

- الإرهابي

لعب طارق لطفي دور الإرهابي في أكثر من عمل، وكان من الشخصيات الأولى التي لعبها، مثل "العائلة" وهو مسلسل اجتماعي يدور في فلك التغيرات التي طرأت على المجتمع ما بعد الحرب من خلال سكان عمارة ورصد للتفاعلات الاجتماعية والفكر الإرهابي، وجسد طارق شخصية ابن حارس العقار الذي انضم لجماعة إرهابية بعد ظروف مر بها في الجامعة.

المسلسل تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وبطولة محمود مرسي، وخيرية أحمد، وعبد المنعم مدبولي، وليلى علوي، وإنتاج عام 1995.

وأيضًا مسلسل جبل الحلال، وكان في هذه المره في ثوب رجل أعمال ولكنه تاجر أسلحة، ومتعاون أول مع منفذي هجمات إرهابية في سيناء، والمسلسل إنتاج عام 2014، وبطولة محمود عبد العزيز ونرمين الفقي وإخراج عادل أديب وتأليف ناصر عبد الرحمن.

- السياسي

لعب طارق لطفي شخصية السياسي ورجل السلطة في أعمال مختلفة منها "العندليب حكاية شعب" حيث جسد لطفي شخصية المشير عبد الحكيم عامر الرجل الثاني بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في المسلسل الذي تناول حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكان من إنتاج عام 2006.

و"حديث الصباح والمساء" ولعب دور عبد العظيم باشا داوود، حيث ظهر لطفي في المسلسل الذي ضم عدد ضخم من الفنانين كان على رأسهم ليلى علوي وأحمد خليل وعبلة كاملة وسوسن بدر ودلال عبد العزيز، وكان يجسد شخصية رجل قانون ذو نفوذ سياسي، والمسلسل تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد صقر وانتاج 2001.

و"بنت من شبرا" وحمل المسلسل وجهين لطارق لطفي في شخصية واحدة، وهما شخصية المناضل السياسي ضد الاحتلال والجانب الرومانسي المحب لفتاة يونانية تعيش في شبرا، وقام بالبطولة أمام الفنانة ليلى علوي عام 2004.

- الشرير

وبرع طارق لطفي في تقديم دور الشرير في ثوب شخصيات مختلفة على الشاشة، ومنها "الليل وآخره" وهو مسلسل اجتماعي يدور حول العائلة والميراث والظلم، ولعب لطفي دور وجيه الشاب الغني الذي تسلم من والده مقاليد الثروة وأدارها بذكاء، ثم طمع فيها ورفض منح أي شخص من العائلة حقه المادي.

المسلسل بطولة يحى الفخراني ونرمين الفقي وهدى سلطان، وسعاد نصر، وإنتاج عام 2003، وإخراج رباب حسين وتأليف محمد جلال عبد القوي.

و"سارة" وقدم طارق لطفي في المسلسل شخصية غاية في الشر والطمع، وظهر بشخصيتين الأولى الأب الخائن والذي تسبب في حالة نفسية لابنته أفقدتها الشعور بالحياة، ثم لعب دور الابن الأكبر الطماع المتسلط.

مسلسل سارة بطولة حنان ترك وأحمد رزق وسوسن بدر ورجاء الجداوي، وإنتاج عام 2005.

و"قضية صفية" حيث قام بدور النصاب والطماع هكذا ظهر في المسلسل، مع الفنانة مي عز الدين وكان يجسد شخصية تحاول النصب على فتاة ريفية بادعاء الأخوة لكي يحصل على أرضها وأموالها، المسلسل إنتاج عام 2010.

- الرومانسي

ولعب لطفي الكثير من الأدوار الثانية في أفلام ومسلسلات وظهر فيها بشخصية رومانسية وطيبة للغاية على نقيض الشر الذي قدمه في أدوار أخرى، ومنها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" حيث لعب دور حسين الشاب الجدع الرومانسي الذي يقف بجوار أصدقاءه فيعيشون معه في شقته، ويحب جارته في هدوء منذ الصغر ولكنه لا يكتشف هذا الحب إلا متأخراً، وشارك في الفيلم محمد هنيدي وأحمد السقا ومنى ذكي وفتحي عبد الوهاب.

و"عن العشق والهوى" حيث كان الأخ الحنون المضحي الذي يترك حبيبته عندما يعلم برغبة أخيه في الزواج منها، ولكنه يظل يحبها طوال الفيلم ويتعذب بسبب هذا الحب.

الفيلم بطولة منى زكي وأحمد السقا وبشرى ومنة شلبي وغادة عبد الرازق.

و"الحقيقة والسراب"، ولعب دور الابن البار بوالدته والحبيب الرومانسي، وقدم لطفي شخصية رياض في المسلسل الناجح عام 2003، وكان من بطولة فيفي عبده ويوسف شعبان وأحمد زاهر وسمية الخشاب.