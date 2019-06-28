وفد صندوق النقد الدولي يؤكد على أهمية إسراع لبنان في تنفيذ مشاريع «سيدر»

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أكّد وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، خلال زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم الجمعة، على أهمية إسراع لبنان في تنفيذ مشاريع "سيدر".

واستقبل الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط"، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري " وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية، والبحث بإعداد التقرير السنوي لصندوق النقد ".

وأكد الوفد "على أهمية ان يسّرع لبنان عملية البدء بتنفيذ مشاريع "سيدر" والانفاق الاستثماري والذي من شأنه ان يحفز النمو وخلق فرص العمل".

واطّلع الوفد من الرئيس الحريري "على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب".

وكان مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني قد انعقد في 6 أبريل عام 2018 في العاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.