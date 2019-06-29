الحكم بالسجن مدى الحياة على أمريكى متعصب أبيض في جرائم كراهية

صدر اليوم الجمعة حكم بالسجن مدى الحياة على رجل متعصب أبيض كان يقود سيارته عن عمد نحو متظاهرين يعارضون تجمعا للقوميين البيض في فيرجينيا قبل عامين بتهمة ارتكاب جرائم كراهية.

وتعرض جيمس فيلدز جونيور / 22 عاما/ وهو من ذوي الأصول البيضاء للتهم الفيدرالية بعد أن اقتحم بسيارته احتجاجا سلميا في أغسطس عام 2017 في بلدة شارلوتسفيل، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة العشرات الآخرين.

واعتذر فيلدز، الذي أقر بالذنب في مارس بتهمة جرائم الكراهية في صفقة الإقرار بالذنب ، قبل أن يصدر القاضي حكمه، وفقا لما أوردته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وتعني الصفقة عدم تعرضه لعقوبة الإعدام.

وأدين فيلدز في تهم منفصلة على مستوى الولاية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد محاكمة جرت العام الماضي وما زال ينتظر الحكم فيها.