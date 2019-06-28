غرفة سياحة الأقصر: نسبة أشغال الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان تصل لـ60%

أكد ثروت عجمي رئيس غرفة شركات ووكلاء السياحة السفر بمحافظة الأقصر، أن نسب إشغال الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، تصل حاليا إلى 60% في سابقة هى الأولى منذ 9 سنوات، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى وصول حجوزات الصيف خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 80%.

وتابع عجمي: سوف نشهد انطلاقة جديدة في التدفقات السياحية بجنوب الصعيد من عدة أسواق، أبرزها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وعدد من الأسواق الجديدة، خلال موسم الشتاء المقبل.

وأرجع رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في محافظة الأقصر، في تصريحات اليوم، تلك الطفرة الكبيرة في التدفقات السياحية المرتقبة من بلدان أوروبا، إلى النجاح الذي حققه جناح مصر في الدورة الأخيرة لبورصة برلين السياحية، والتعاون المثمر بين الغرف السياحية ببلاده من جهة ووزارة السياحة وهيئاتها من جهة ثانية، وكذلك تمكن وزارة السياحة ومن وضع خطة طموحة وعادلة لتشجيع رحلات الطيران المباشر من المطارات الأوروبية إلى المطارات المصرية، ومجموعة الاتفاقيات التي وقعت بين الغرف السياحية المصرية، وكبرى الشركات السياحية بأوروبا، مشيدا بجهود وزيرة السياحة، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد عجمي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تضم أكبر (19) دولة من حيث المعايير الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لأن دعوة مصر إلى هذه القمة تأتي أيضاً تعبيراً عن العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان في كافة المجالات، وتقديراً من القيادة اليابانية لمصر وقيادتها ودورها الإيجابي في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.