كوريا الجنوبية تشدد الإجراءات الأمنية أثناء زيارة ترامب

أعلنت وكالة الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات الأمنية على الصعيد الوطني خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الكورية الجنوبية سول، يومي غد وبعد غد.

وذكرت وكالة الشرطة الوطنية - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن جميع قواتها في سول ستكون في حالة تأهب قصوى بدء من صباح غد /السبت/، وسيتم الحفاظ على هذه الحالة إلى حين مغادرة ترامب البلاد في 30 يونيو الجاري.

وأضافت أنها ستضع 50% من قواتها في ضواحي سول مثل مدينة إنتشون وإقليم كيونج كي على أهبة الاستعداد و30% من قواتها في إقليمي تشونج تشيونج وكانج وون على أهبة الاستعداد خلال زيارة ترامب للبلاد، كما سيتم إغلاق الطرق والشوارع حول فندق سيقيم فيه ترامب، والأماكن التي من المقرر أن يزورها.

ومن المقرر أن يزور ترامب كوريا الجنوبية يومي 29 و30 يونيو الجاري، بعد حضور قمة مجموعة العشرين التي تعقد في يومي 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا باليابان.

يذكر أن هذا المستوى الخاص من التأهب يصدر أثناء الزيارات التي يقوم بها رؤساء الدول الأجانب، والأحداث الوطنية الكبرى الأخرى.