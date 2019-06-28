وفد مجلس الأمن الدولي يبدأ زيارة تاريخية للعراق غدا السبت

يبدأ وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي زيارة"تاريخية" للعراق غدا السبت تستمر يوما واحدا .

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة أن "بغداد تستضيف يوم غد السبت أعضاء مجلس الأمن الدوليّ في زيارة لمُدَّة يوم واحد، بدعوة من الحكومة، وهي زيارة تاريخيّة تأتي اتساقاً مع توجُّه العراق إلى تعزيز انطلاقته على المُستوى الدوليِّ، وفاعليّة، ونشاط دبلوماسيّته الآخذة بالنمو في تحقيق الانفتاح على العالم مُسترشداً بالمبادئ الأساسيّة في ميثاق الأمم المتحدة التي يُعَدُّ أحد مُؤسِّسيها".

وأوضح البيان أن الزيارة "تُؤشِّر مضامين على النجاح في جُهُود بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، فضلاً عن تأكيد سيادة، ووحدة، وسلامة العراق".

وأشار البيان إلى أن "العراق يعرب عن أهمِّية هذه الزيارة لجهاز مُهِمٍّ في الأمم المتحدة لما له من دور محوريّ في صيانة السلام والأمن وتسوية المسائل الدوليّة بالطرق السياسيَّة، ويرى من الواجب تعزيز دوره، وتأدية مهامِّه بصورة فعّالة ولاسيَّما حلّ المشاكل، وإنهاء الأزمات التي تُعاني منها المنطقة".

وبحسب البيان فإن برنامج الزيارة يتضمن "إجراء لقاءات مع رئيس الجمهوريّة برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ ورئيس الوزراء عادل عبد المهديّ وممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق".