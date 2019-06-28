السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا ويجدد سعى مصر للتوصل إلى حقيقة مقتل ريجيني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس وزراء إيطاليا، على تميز العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة.

وجدد الرئيس السيسي سعى مصر للتوصل إلى حقيقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل للتسوية بليبيا.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقديره للدور المحوري المصري كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

والتقى الرئيس السيسي، صباح اليوم الجمعة، برئيس وزراء إيطاليا، على هامش مشاركته في فعاليات قمة العشرين.

يذكر أن الرئيس السيسي، وصل أمس الخميس، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، والتي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية لى مدى يومين.

وتناقش القمة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الرقمي، ومشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، فضلًت عن سُبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

وشارك الرئيس السيسي، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر البلدين، فضلًا عن ما تمثله مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.