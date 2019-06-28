شطة لـ«الشروق»: اللجنة الطبية تحدد إمكانية استبدال جنش

قال عبدالمنعم شطة رئيس اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو المقبل، أن استبدال اللاعبين في البطولة لا يتم إلا في حالة الطوارىء.

وأوضح شطة في تصريحات خاصة للشروق أن إمكانية استبدال محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني المصري عقب إصابته بقطع في وتر أكيليس، يحدده اللجنة الطبية للبطولة مع اللجنة المنظمة بعد أن يتقدم المنتخب بالتقرير الطبي للحالة وطلب الاستبدال.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن احتمالية الاستبدال تبقى ضعيفة، لكنها حدثت من قبل في نسخ ماضية، ومن يقرر ذلك هو اللجنة الطبية مع اللجنة المنظمة بعد دراسة الطلب المقدم، وقد يتم حسم القرار بعد ثلاثة أيام.

وكان جنش قد أصيب في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية استعدادا للقاء أوغندا بعد غد في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية. "طالع التفاصيل"