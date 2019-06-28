الحكومة الألمانية تضخ استثمارات بـ500 مليون يورو في أبحاث البطاريات

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تعتزم الحكومة الألمانية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو في أبحاث تكنولوجيا البطاريات بغرض مواكبة المنافسة العالمية في هذا المجال.

وقالت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، اليوم الجمعة في برلين إن الهدف هو الحفاظ على عملية القيمة المضافة برمتها في ألمانيا.

وأوضحت الوزيرة أنه سيُجرى من أجل هذا الغرض تطوير مشروع يربط بين البحث العلمي في أنواع جديدة من خلايا البطاريات بعمليات إنتاج ذات كفاءة.

وبحسب البيانات، سيكون المركز الرئيسي للأبحاث في مدينة مونستر غربي ألمانيا، إلى جانب مراكز أخرى في مدن زالتسجيتر وأولم وكارلسروه وأوجسبورج.

وتخطط الحكومة الاتحادية لعقد مناقشات مع الولايات للتأكد من مدى استعدادها للاستثمار في الأبحاث في هذا المجال، والتي تعتبر ضرورية لقطاع السيارات الألماني.