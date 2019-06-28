• واشنطن لديها أدلة بأن الناقلات الإيرانية تنقل بعض المواد المتفجرة في البحار

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، إن إيران تنتهك القوانين في عدم احترامها لحرية السفن، وتعتدي عليها، مشيرًا إلى أنها مسؤولة عن الهجمات على السفن التجارية قبالة الفجيرة وفي خليج عمان.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن تحقيقات الولايات المتحدة أثبتت تورط إيران بالهجمات على السفن التجارية، والهجمات على السفن قام بها قارب يتبع للحرس الثوري الإيراني، موضحًا أن الحرس الثوري الإيراني انتهك المياه الإقليمية الإماراتية.

وتابع: «هجمات إيران غير مقبولة ويجب التنديد بها دوليا ،هناك أدلة بأن الناقلات الإيرانية تنقل بعض المواد المتفجرة في البحار، وطهران تطفئ أجهزة الرادار لإخفاء مواقعها وهذا تهديد للملاحة الدولية، وعلى منظمة الملاحة البحرية اتخاذ خطوات إضافية لضمان حرية الملاحة».

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.