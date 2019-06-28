الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات التولويدين من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية تمديد رسوم مكافحة الإغراق على واردات التولويدين من الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات أخرى.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن قرار تمديد الرسوم جاء في أعقاب مراجعة بدأت قبل عام وتبين أن الصناعة المحلية ستتضرر إذا تم وقف رسوم مكافحة الإغراق المفروضة عام 2013 على التولويدين، (هي مادة كيميائية عضوية تستخدم على نطاق واسع في إنتاج الأصبغة والأدوية والمواد الكيميائية الزراعية ).

وأضافت الوزارة أن السلطات الصينية ستواصل تحصيل رسوم مكافحة الإغراق ابتداء من اليوم، على هذه الواردات وفقا للمعدلات المحددة عام 2013، موضحة أن معدلات رسوم مكافحة الإغراق تقف عند 6ر19% بالنسبة للمادة الكيميائية من LANXESS Deutschland GmbH ، و9ر36% للواردات من جميع شركات الاتحاد الأوروبي الأخرى.