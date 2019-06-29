الانفصاليون في أوكرانيا يطلقون سراح أربعة أسرى تابعين للحكومة

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أطلق الانفصاليون في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة سراح أربعة أسرى تابعين للحكومة الأوكرانية.

ووصف الانفصاليون هذه الخطوة بأنها "بادرة حسن نوايا ".

ذكرت وسائل إعلامية أن الرجال الأربعة في أعمار بين الثلاثين والرابعة والخمسين وصلوا إلى العاصمة كييف بعد ظهر اليوم الجمعة.

نقل هؤلاء الرجال من مدينة روستوف الروسية الواقعة على نهر دون إلى العاصمة الأوكرانية عبر مدينة مينسك في بيلاروس.

وتشير الأنباء إلى أن إطلاق سراح هؤلاء الرجال جاء دون مفاوضات رسمية بناء على مبادرة من السياسي الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك، وهو رئيس سابق للمكتب الرئاسي ويتلقى حزبه المعارض دعما علنيا من الكرملين.

تجري انتخابات برلمانية في أوكرانيا وهي جمهورية سوفيتية سابقة بعد حوالي ثلاثة أسابيع، وتفيد استطلاعات الرأي أن حزب ميدفيدتشوك يمكن أن يحصل على مركز ثاني أكبر حزب في البلاد.

وتتحكم قوات المتمردين الموالين لموسكو في أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك على الحدود مع روسيا منذ 2014.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن المعارك التي دارت بين المتمردين وقوات الحكومة أدت إلى مقتل حوالي 13 ألف شخص.

تم توقيع اتفاقية سلام بين الأطراف المتنازعة عام 2015 بوساطة من ألمانيا وفرنسا، تنص على تبادل الأسرى.

وكان آخر تبادل كبير للأسرى حدث في كانون أول / ديسمبر 2017، شمل إجمالا حوالي 300 أوكراني.