مصانع بالمكسيك تعتزم توظيف مهاجرين ينتظرون العبور لأمريكا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة، أن مصانع التجميع القريبة من حدود البلاد مع الولايات المتحدة ستوظف ما يصل إلى 40 ألف شخص من أمريكا الوسطى ينتظرون أن تبت الولايات المتحدة في طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي إن الحكومة ستوقع اتفاقية مع الشركات التي تدير المصانع الأسبوع المقبل. وتقوم المصانع بإنتاج منتجات مثل السيارات وأجهزة تلفزيون وإطارات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت أكثر من 15 ألف طالب لجوء إلى المكسيك منذ يناير الماضي.

كما من المتوقع أن توظف المصانع المهاجرين الذين لم يعبروا بعد إلى الولايات المتحدة وما زالوا يخططون لطلب اللجوء هناك.

ويمكن أن تستغرق عملية النظر في طلبات اللجوء أكثر من عام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت المكسيك على استضافة المهاجرين الذين أعادتهم الولايات المتحدة بعدما هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية للضغط عليها من أجل الحد من الهجرة.

وتعهدت المكسيك بمساعدة المهاجرين من خلال منحهم فرص عمل وخدمات تعليم وصحة. وجاءت الاتفاقية المزمعة مع المصانع الأولى في هذا الاتجاه.