كانت الطفلة، دوحة محمد، على موعد مع الموت بعدما سقطت من الطابق الثالث بشرفة منزلها أثناء إنشغال والدتها فى الأعمال المنزلية، لكن القدر منحها فرصة جديدة للحياة بعدما التقطتها يد شاب كان يمر بالصدفة أسفل منزلها، لتنجو من دون أية إصابات.

مشهد إنقاذ الطفلة من الموت المحقق الذي وثقته كاميرات المراقبة بالعاصمة التركية إسطنبول، عكس إقدام الشاب فوزي زابات وإصراره على إدراكها بعدما كاد قلبها أن يتوقف على إثر الصدمة، ونقل دوره البطولي؛ إذ كانت السنتيمرات التي فصلت بين يدي الشاب البالغ من العمر 17 عامًا والطفلة كافية لإنهاء حياتها لولا حفاظ هذا الشاب على اتزانه وهدوئه اللذان مكناه من إنقاذها بأعجوبة، في مشهد جليل تهافت عليه جموع المارة.

وعقب إنقاذها حاول جميع من حضروا المشهد تهدئة كل من الطفلة والشاب اللذان أجهشا في البكاء من وقع المفاجئة، بعدما نجت الطفلة من دون حدوث أية إصابات، بحسب مقطع الفيديو الذي حصلت عليه وكالة ديميرون التركية للأنباء ونقلته شبكة تلفزيون «CCTV» المحلية.